Lig tarihine geçti: Brighton, Evan Ferguson'ın golleriyle kazandı

Premier Lig'in 4. hafta mücadeleside Brighton evinde 3 golle kazandı.



Ev sahibi ekip 27. dakikada Evan Ferguson'ın golüyle öne geçerken devreye bu skorla girildi.



Karşılaşmanın 67. dakikasında Ferguson ceza sahası dışında kaydettiği golle kendisinin ve takımı adına ikinci kez ağları havalandırırken 70. dakikada hat-trick yaptı.



Newcastle United'da oyuna sonradan dahil olan Callum Wilson, 90+2'deki golüyle skoru belirledi.

Evan Ferguson tarihe geçti

Brighton'ın 3 golüne imza atan Evan Ferguson lig tarihine geçti.



18 yaşındaki futbolcu, Chris Bart-Williams, Robbie Fowler ve Michael Owen'ın ardından Premier Lig'de 18 yaş veya altında hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu.



Ferguson, Newcastle United maçındaki performansıyla karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Genç oyuncu, Leandro Trossard'ın ardından Premier Lig'de hat-trick yapan ilk oyuncu unvanını da elde etti.