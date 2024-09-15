Ligde dev kapışma! Trabzonspor mu, Beşiktaş mı?

5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek.

TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı BAY geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında alacağı üç puan ile ligde çıkış yakalamayı hedefliyor

2 puanı bulunan bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

Beşiktaş ise lige çok iyi başladı. 1 haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Antalyaspor ve Net Glabal Sivasspor engellerini kayıpsız geçti. 9 puanı olan Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, çıkışını Trabzon'da da sürdürmek istiyor.

Beşiktaş oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve İmmobile gibi isimler performansıyla dikkat çekti.

Ciro İmmobile ligde oynadığı maçlarda 3 gol atarken Rafa Silva ise 2 gollük katkı verdi. Gedson Fernandes’in yükselen form grafiği dikkat çekerken Bronckhorst’un sakatlıktan yeni çıkan Semih Kılıçsoy’u derbi mücadelesinde riske etmesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Orsic, Visca, Banza (Umut)

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile