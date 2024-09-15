Ligde dev kapışma! Trabzonspor mu, Beşiktaş mı?
Trendyol Süper Lig, milli ara dönüşü dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş, 5. hafta müsabakasında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. İşte TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak dev kapışmanın muhtemel 11'leri...
15/09/2024
5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk edecek.
TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı BAY geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.
Trabzonspor, Beşiktaş maçında alacağı üç puan ile ligde çıkış yakalamayı hedefliyor
2 puanı bulunan bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.
Beşiktaş ise lige çok iyi başladı. 1 haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Antalyaspor ve Net Glabal Sivasspor engellerini kayıpsız geçti. 9 puanı olan Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, çıkışını Trabzon'da da sürdürmek istiyor.
Beşiktaş oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve İmmobile gibi isimler performansıyla dikkat çekti.
Ciro İmmobile ligde oynadığı maçlarda 3 gol atarken Rafa Silva ise 2 gollük katkı verdi. Gedson Fernandes’in yükselen form grafiği dikkat çekerken Bronckhorst’un sakatlıktan yeni çıkan Semih Kılıçsoy’u derbi mücadelesinde riske etmesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cham, Orsic, Visca, Banza (Umut)
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile15/09/2024 11:49