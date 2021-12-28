Ligde ilk yarı sona erdi

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.

Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.

Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.

Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Altay: 2-0

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1

Göztepe-Adana Demirspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 19 14 4 1 36 14 22 46 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 11 6 2 32 15 17 39 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 10 3 6 29 19 10 33 4.FENERBAHÇE 19 9 5 5 31 23 8 32 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 10 2 7 27 23 4 32 6.ADANA DEMİRSPOR 19 8 6 5 27 22 5 30 7.BEŞİKTAŞ 19 8 4 7 30 28 2 28 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 8 4 7 29 31 -2 28 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 19 8 4 7 24 26 -2 28 10.GALATASARAY 19 7 6 6 24 23 1 27 11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 19 7 6 6 26 27 -1 27 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 8 5 26 20 6 26 13.YUKATEL KAYSERİSPOR 19 6 6 7 27 28 -1 24 14.GZT GİRESUNSPOR 19 6 4 9 19 19 0 22 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 19 6 4 9 21 27 -6 22 16.ALTAY 19 5 3 11 23 32 -9 18 17.ÇAYKUR RİZESPOR 19 5 2 12 17 34 -17 17 18.KASIMPAŞA 19 3 6 10 19 28 -9 15 19.GÖZTEPE 19 3 6 10 18 28 -10 15 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 19 4 3 12 16 34 -18 15

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28/12/2021 09:54