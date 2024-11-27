Liglere bir hafta zorunlu erteleme

Basketbol Federasyonu U14 ve U18 ligleriyle başlama tarihini bir hafta ertelediğini açıkladı.

Federasyon yaptığı açıklamada, kulüplerimizin birçoğundan gerek lisans ile ilgili belgelerin toplanmasında gerekse de formaların üretimi ile ilgili ek süreye ihtiyaç olduğu yönünde talepler gelmiştir. Buna ilaveten Atatürk Spor Salonu harici salonlarımızda da bizlere iletilen programdan farklı uygulamalar olduğu yönündeki dönüşler aldık.

Salonlarda ki sıkıntılarından dolayı fikstürlerin yeniden düzenlenmesi gerekliliğinden hareket ederek ve kulüplerimizin taleplerini dikkate alarak maçlarımmızı bir hafta ileriye ertelemiş bulunmaktayız.

Salonlarla ilgili yaşanan sorunlar bu bir hafta içerisinde çözümlenemezse sizlere tekrardan duyuru yapılacaktır.

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