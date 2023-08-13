Ligue 1 | PSG 0-0 Lorient (Puan durumu)

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı. Kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe maçı tribünden takip etti.

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13/08/2023

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Ligue 1 | PSG 0-0 Lorient (Puan durumu)

Ligue 1'in ilk haftasında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Lorient'ı ağırladı.

Oyunu baştan sona kontrolü altında götüren PSG, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe maçı locadan takip etti. Yıldız oyuncu maç öncesinde ise soyunma odasına inerek takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Günün diğer maçında ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'ı 2-1 yendi.

13/08/2023 11:12
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TAGS: Ligue, PSG, Lorient
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