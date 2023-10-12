Ligue 1'de Mostafa Mohamed fırtınası: Ödül ona gitti

Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, Fransa'da kendini buldu.



Nantes'ın yeni sezon öncesi 5.75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezon Ligue 1'e iyi bir giriş yaptı.

AYIN GOLÜ ÖDÜLÜ MOSTAFA MOHAMED'E GİTTİ



Nantes ile 2023-24 sezonunda çıktığı 7 maçta 5 gol atan Mostafa Mohamed, eylül ayının en iyi golü ödülünün de sahibi oldu.

Mostafa Mohamed'in Ligue 1'in 6. haftasında oynanan Nantes-Lorient maçında attığı frikik golü ödüle layık görüldü.



Nantes'ın 5-3 kazandığı müsabakada skoru 3-1'e getiren gol Mısırlı forvetten gelmişti.