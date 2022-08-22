Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in gol fırtınası: 7-1

Paris Saint-Germain, Ligue 1'deki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. PSG, Lille'i deplasmanda 7-1'lik skorla devirerek 3 haftada 17 gol kaydetti.

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22/08/2022

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Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in gol fırtınası: 7-1

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi.

Christophe Galtier'in ekibi rakibini 7-1'lik skorla devirdi ve 3'te 3 yaptı.PSG gol yağmuru henüz 8. saniyede Kylian Mbappe ile başladı. 27' Lionel Messi, 39' Achraf Hakimi, 43', 52' Neymar'ın golleriyle fark ulaşan başkent ekibinde noktayı yine 66', 87' Mbappe koydu.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, 3 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı.

PSG sezon açılışında Clermont'u 5-0, ikinci hafta mücadelesinde ise Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.

Sezonun ilk mağlubiyetini alan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 58 dakika sahada kaldı.

22/08/2022 09:10
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TAGS: Ligue, Paris, Saint, Germain,
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