Ligue 1'den Ronaldo'ya Messi'li gönderme

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ödül töreninde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ligue 1'in İspanyolca hesabı Ronaldo'ya, Messi fotoğrafı ile yanıt verdi.

Katar'da düzenlenen Golden Globe Ödül Töreni'nde Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu savundu.

Portekizli oyuncu, "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." dedi.

Ligue 1'in İspanyolca hesabı bugün Lionel Messi'nin Katar'da kazandığı Dünya Kupası ile fotoğrafını paylaştı.

Fransızlar paylaşıma, “38 derecede oynayan Lionel Messi.” notunu yazdı.