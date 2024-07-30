Lihao Sheng'den olimpiyat rekoru
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde olimpiyat rekoru kırıldı.
30/07/2024
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde atıcılık branşının erkekler 10 metre havalı tüfek disiplininde finaller yapıldı.
Dünya rekortmeni Çinli Lihao Sheng, 252.2'lik derecesiyle Tokyo 2020'de ABD'li William Shaner'e ait (251.6) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
İsveçli Victor Lindgren 251.4'le gümüş, Hırvat Miran Maricic ise 230'la bronz madalya elde etti.30/07/2024 10:40