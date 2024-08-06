Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında Fransa’nın Lille takımına konuk oluyor. Lugano eşleşmesini geçen sarı-lacivertliler, Lille karşısında ilk maçta avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mi̇hai̇ Mari̇ca i̇le George Flori̇n Neacsu yapacak. Fenerbahçe’de gözler yeni transferlerde olurken futbolseverler karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanalı gündemine aldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 273. kez sahaya çıkarken 109 galibiyeti bulunuyor.

Yeni sezonda hem Avrupa’da hemde ligde başarı hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında galibiyet arıyor. İlk maçı deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler tur avantajını yakalamak istiyor. Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre’nin Lugano takımını her iki karşılaşmada da mağlup ederek tur atlamıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. kez sahne alacak. Fenerbahçe oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini 14 kez mağlup ederken 11’er beraberlik ve yenilgi aldı. Fenerbahçe’nin rakibi Lille’de Jonathan David, Edon Zhegrova, Angel Gomes, Thiago Santos, Samuel Umtiti gibi oyuncular bulunuyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Hainaut Stadı'nda Fransa’nın Lille takımına konuk olacak. Fenerbahçe’nin mücadelesi bugün saat 21.30’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turu ilk maçındaki karşılaşması Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.