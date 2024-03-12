Lille Hazard'ı onurlandırdı

Sezon başında kariyerini noktalayan yıldız futbolcu Eden Hazard, alt yapısından yetiştiği Lille kulübü tarafından onurlandırıldı. Belçikalı yıldız, eski takımının Rennes ile oynadığı lig maçının başlama vuruşunu yaptı.

Kariyerine 33 yaşında nokta koyan Eden Hazard, alt yapısından yetiştiği Lille tarafından unutulmadı.

Real Madrid'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında futbolu bırakan yıldız oyuncu, Fransız ekibinin Rennes'le oynayacağı lig maçına davet edildi.

Mücadeleden önce sahaya çıkan Belçikalı oyuncuyu, Lille taraftarı koreografilerle karşıladı.

Taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Eden Hazard, maçın sembolik başlama vuruşunu da yaptı.

Belçikalı yıldız sahayı terk ederken duygusal anlar yaşadı. Hazard, 2012'de alt yapısından yetiştiği Lille kulübünden 35 milyon euro karşılığında Chelsea'ya transfer olmuştu.

Belçikalı oyuncu 2019 yılında 115 milyon avro bedelle transfer olduğu Real Madrid'de de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.