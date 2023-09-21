Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Avrupa'ya 3 puanla başladı
Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı da maçı bitiren golü 90+4'te kaydetti.
21/09/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti.
Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 43. dakikada Jonathan David'in penaltısı ve 90+4. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Yusuf Yazıcı sahne aldı
Yusuf Yazıcı ikinci yarıda oyuna girerken; bu sezonki ikinci golünü kaydetti.
Bununla birlikte Lille, A grubuna 3 puanla başladı. Fransız ekibi gruptaki ikinci maç haftasında Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak.