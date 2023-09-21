Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Avrupa'ya 3 puanla başladı

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı da maçı bitiren golü 90+4'te kaydetti.

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21/09/2023

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Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Avrupa'ya 3 puanla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. 

Mücadele 2-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 43. dakikada Jonathan David'in penaltısı ve 90+4. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi. 

Yusuf Yazıcı sahne aldı

Yusuf Yazıcı ikinci yarıda oyuna girerken; bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 

Bununla birlikte Lille, A grubuna 3 puanla başladı. Fransız ekibi gruptaki ikinci maç haftasında Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak.  

21/09/2023 09:24
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TAGS: Lille, Yusuf Yazıcı’nın gol attığı maçta Avrupa’ya 3 puanla başladı
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