Lille'in yeni patronu Paulo Fonseca oldu

Lille'de beklenen teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Fransız ekibi takımın başına Paulo Fonseca'yı getirdi.

Lille, 49 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekizli teknik adam kariyerinde daha önce Porto, Shakhtar Donetsk ve Roma'da görev yapmıştı.

Fonseca ilk açıklamasında, "Lille'in yeni teknik direktörü olmak benim için bir gurur kaynağı ve büyük bir onur. Zengin ve etkileyici geçmişiyle bu büyük kulübe seçilmenin bana da büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Bu nedenle Lille ile bu maceraya başladığım için mutluyum ve personel ve oyuncularla çalışmak için heyecanlıyım. Her şeyden önce, hep birlikte, hedeflere ulaşacağımızı ve kulübü en üst seviyeye taşımak için son derece motive ve kararlıyım. LOSC liderlerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu muhteşem statta Lille taraftarlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara sıcak karşılamaları için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Jocelyn Gourvennec yönetimindeki Lille, geçen sezon 55 puanla ligi 10. sırada noktalamıştı.

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30/06/2022 09:11