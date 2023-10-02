Liman esnafı Ataoğlu ve Aktunç’a ateş püskürdü

Girne Antik Liman'ın esnaflarından Reşat Günhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataoğlu ve Aktunç’a ateş püskürdü. Günhan, paylaşımında Antik Liman'ın tadilat süreci ve verilen sözler hakkında bilgi vererek "Antik Liman'ı Girne Belediyesi'ne devredin" çağrısında bulundu

Günhan paylaşımı ise şu şekilde;

"Bugüne kadar Facebook'ta böyle bir yazı yazmadım. Çok da sevmem ama sanıyorum ki artık gereklidir. Herkes Antik Liman'ın tadilat olma sürecini zaman zaman takip ediyor ama ne işittir ki kimse bu durumdan direkt etkilenen işletmecilerin halini sormuyor veya umurunda da değil gibi görünüyor. Ben kendi şahsıma, 30 yıla yakın süredir liman içerisinde esnafım. Limanın eski halinden sizlerin memnun olmadığı kadar biz işletmeciler de memnun değildik ve bir gün 2 beyaz atlı prens geldi ve bize destek verin, el birliği ile limanı eski güzel, temiz ve nezih günlerine döndürelim dediler. İnanmayacaksınız ama tüm işletmeler, bu 2 prense o kadar bir inandılar ve güvendiler ki ardı ardına toplantılar yapıldı, ardı ardına telefon trafiği yaşandı ki ohh be dedik, gerçekten bu prensler ülkelerini ve esnaflarını seviyorlar ki ne sevme! Geldiğimiz nokta, hiçbir söyledikleri, hiçbir konuştukları, en küçük konudan en büyüğüne kadar hepsi mi fos çıkar sizin yatacak yeriniz yol @ Fikri Ataoğlu ve Serhan Aktunc. Ha, unutmadan buradan yazmamın nedeni artık arkadaşlar, kaale alıp da telefonlara da bakmıyorlar. Sizlerin yatacak yeriniz yok!

Verdikleri sözler şunlar:

Her işletmeye sorgusuz sualsiz kalkınma kredisi.

Her işletme önüne (pergola) ki kış aylarında da hizmet devam etsin; adada 12 ay güneş var.

Yürüyüş yolu (eski asfalt yol) aynen kalacak.

Aralık 2022'de hibe.

Şubat 2023'te hibe.

30 Mayıs 2023'te teslim (eğer teslim edilmezse zarar ziyan ödeneği).

Kapalı olduğu sürece SSD ve İHT ödemeleri yapılacak.

Hiçbir işletme metre kare kaybı yaşamayacak.

Bir an önce bu güzelim limanı belediyeye devredin"