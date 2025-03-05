Liman-Sen’in süresiz grevi devam ediyor

Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen), maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne Limanı’nda başlattığı süresiz grev devam ediyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç, ödemelerin henüz yapılmadığını, toplu iş sözleşmesi gereklerinin de yerine getirilmediğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu'nun cüzi bir ödeme yapılması için karar aldığını kaydeden Bilgiç, söz konusu ödemenin çalışanların 5 günlük çalışmalarının karşılığı olduğunu, yaklaşık 7 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Limanda 170 çalışan olduğunu söyleyen Bilgiç, bir aydan fazla süredir ödeme yapılmadığını, bazı çalışanların elektriklerinin kesildiğini, Liman’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında yetki karmaşası olduğunu ifade etti.

Grevin Gazimağusa ve Girne limanlarında eş zamanlı sürdürüldüğünü belirten Bilgiç, Gazimağusa’nın önemine dikkat çekti.

Bilgiç, Gazimağusa Limanı için “Ada’nın kalbi; kalp duruyor, suni teneffüs gerekiyor. Bir sürü gemi bekliyor. Armatörler isyan ediyor. Bizim amacımız zarar vermek değil ama bıçak kemiğe dayandı.” dedi.

Hükümet kanadından henüz kendileriyle iletişime geçilmediğini söyleyen Bilgiç, “Burada bir sendika olduğunu, toplu iş sözleşmesi bulunduğunu, 170 aile olduğunu görsünler... Böyle yapmaya devam edilirse Liman kalp krizi geçirecek. Bir an önce sahip çıkılsın.” dedi.