Limandaki x-ray cihazı TIR'ın içini görmemiş

Kıbrıslı banka sahibine suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderilen Ünal Sivri'nin, TIR'a gizlenip Mağusa Limanından kaçak giriş yaptığı ortaya çıktı



Girne'de gerçekleştirilen 'Geçit Yok' operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri'nin ülkeye kaçak yollardan girdiği belirtildi. Polisin verdiği bilgiye göre; Kıbrıslı bir banka sahibine karşı suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderilen tetikçi, TIR'a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yaptı. Bu durum; bir süre önce Gazimağusa Limanında törenle hizmete giren x-ray cihazının çalışmadığını veya kontrol dışı bırakıldığını gösteriyor.

Ünal Sivri sıkı güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı

28 Haziran'da kabine üyelerinin kurdele keserek hizmete koydukları x-ray cihazı, TIR'in çini görmedi

Emri veren şahsın banka ile hesaplaşması var...

Polisin, bir ihbarı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Girne'de motosikletle dolaşırken yakalanan Ünal Sivri'nin üzerinden bir adet tabanca ve 6 adet canlı mermi çıktı. Zanlı, adaya geliş sebebinin Kıbrıslı bir işadamına karşı suikast olduğunu itiraf ederken, kendisine görev veren şahsın banka ile maddi sorunlar yaşadığını savundu

Polis Çavuşu Yavuz, yapılan soruşturma sonucu zanlının Aralık ayı içerisinde TIR içerisine gizlenerek, Gazimağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, KKTC’deki bağlantılarının araştırılacağını söyledi. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle

tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Medine Bayram, müvekkilinin bahsedilen iş insanı Hüseyin Kemaler için ne suikast ne de korkutmak maksatlı gelmediğini, suçunun sadece silah taşıma olduğunu savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına

emir verdi.