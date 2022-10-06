Limasol Bankası Çalışanlarına Diş Sağlığına Ulaşım İmkanı

Limasol Bankası ile Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında personele yönelik “Diş Sağlığı Güvencesi ” oluşturulmasını hedefleyen protokol imzalandı.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu ve Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Başhekim Doç.Dr.Kani Bilginaylar arasında imzalanan protokol kapsamında uzman kadrosu ile Lefkoşa’da hizmet veren Final Üniversitesi Diş Hastahanesi’nde banka personeli, eş ve çocukları indirimli olarak ağız ve diş sağlığı yaptırabilecek.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ile Final Üniversitesi arasında yer alan protokol imza etkinliğinde Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Müzeyyen Öztürker, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Selcen Ergüven, Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Girne Çarşı Şube Müdürü Sündüs Behçet, Merve Zorba ve Ceylan Çınarlılı ile üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Prof. Dr. Şerife Gündüz de yer aldı.

Protokol imza töreni öncesinde üniversite klinikleri, derslikleri, uygulama alanı ile kütüphane ziyaret edilerek Limasol Bankası yetkililerinden oluşan heyete bilgiler aktarıldı.

İmza töreninde konuşan Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu diş sağlığının önemli olduğuna dikkat çekerek,” sahip oldukları sendikal haklar ile ayrışan Bankamızın kıymetli çalışanlarına böyle bir imkan sağlandığı için mutluyuz” dedi ve Final Üniversitesi’ne teşekkürlerini ileterek işbirliğinin taraflara hayırlı olmasını temenni etti.

Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İçim Çağıner Kavuklu konuşmasında ziyaret ve işbirliğinden dolayı memnun olduğunu belirterek, insan sağlığı için ağız sağlığının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Dekan Yarımcısı ve Başhekim Doç. Dr. Kani Bilginaylar konuşmasında 6 yardımcı doçent doktor, 3 doçent doktor ve 1 profesör doktor ile hizmet verdiklerini ve klinikte tomografi, panoramik görüntülemeler ile her türlü cerrahi müdahalelerin yapıldığının altını çizdi. Bilginaylar, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Radyoloji, Pedodonti ve Ortodonti anabilim dallarında, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini en güncel tedavi seçenekleriyle en iyi şekilde sunduklarına da vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

İmza töreni fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bu habere tepkiniz:



06/10/2022 13:23