 Limasol Bankası Yaratıcı Seminerlere Devam Ediyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası, teknolojiyi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için eğitim vizyonunu sürekli geliştiriyor. Bir yandan banka personeline sürekli güncel bilgiler sunarken bir yandan da çocuklar ve gençlerle biraraya gelip onların eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yıllık tecrübesini gençler ile paylaşmak için yaratıcı seminerler serisi kapsamında bu kez Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ndeki öğrenciler ile biraraya geldi. Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü personelleri Ceylan Çınarlılı ile Adem Kavaz’ın katıldığı yaratıcı seminerler İngilizce ve Türkçe dillerinde yapıldı.

Kıbrıs'ın yakın tarihinin en önemli tanıklarından biri olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 1939 tarihinden başlayan tarihçesi anlatıldı. İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC Dönemleri’ne adapte oluş süreci ile bugünlere nasıl gelindiğine dair bilgiler aktarıldı. Kurumsal iletişimin nasıl uygulanması gerektiği konularında bilgiler verildi. Ayrıca sunumlarda bankanın reklam ikonları Lim ve Lima ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi sunumların sonrasında öğrencilerin iş hayatı ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor, kariyerleri için adım atmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca yıl içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencileri ile biraraya gelinmişti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi’nin başlattığı seminerler dizisi gençler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanırken, 2023 yılında da seminerlere devam edileceği ve 83 yıllık tecrübelerin gençlere aktarılmaya devam edileceği bildirildi.

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20/12/2022 09:19