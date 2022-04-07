Limasol Bankası’nda Açık İletişim Atölye Çalışması Yapıldı

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07/04/2022

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Limasol Bankası’nda Açık İletişim Atölye Çalışması Yapıldı

Limasol Bankası, 2022 yılında gelişen ve daha kapsamlı olan eğitim sürecine devam ediyor.

Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek, teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmak, daha verimli daha süratli çalışabilmek, daha donanımlı olmak ve var olan müşteri memnuniyetini artırmak için başlatılan eğitim süreci bu kez Açık İletişim – Hikayeleştirme  Atölyesi ile devam etti. 

Limasol Bankası Birim  ve Şube Müdülerinin katıldığı ve 2022 yılının eğitim programı kapsamında yer alan ilk yüz yüze eğitim “Açık İletişim - Hikayeleştirme Atölyesi” geçtiğimiz hafta covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.  Atelier Arkın Direktörü, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Kurucu Üyesi Yusuf Baydal tarafından verilen eğitimde kişisel hikayenin önemi, yaşama nedenleri, heyecanı canlı tutmanın teknikleri, sorunu keşfetme ve çözümleme, açık iletişim yolları ile teknikleri konuları ele alındı.

Eğitmen Yusuf Baydal eğitim sırasında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Bizi gerçek kılan yaşanmışlıklarımızın sonrasındaki hikayelerimizdir de… Bazısı unutulmaz başarı öyküleri olabileceği gibi bazısı da bu başarıların ağır bedellerini içerebilir. Hikayeler, detaylarıyla anlamlanır, derinlik kazanır ve bizi açık iletişime taşır. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda unutulmaz bir gün yaşadık. Katılımcıların hepsine yürekten teşekkürler..İyi ki varsınız…”

83 yıllık tecrübe, dinamizm, yenilikçi anlayışla ve dijital dönüşüm sürecinde birçok ilklere imza atan Limasol Türk Kooperatif Bankası ilerleyen günlerde de farklı içerikler ile eğitim programlarına devam edecek. Bu eğitimler  kapsamında  2022 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında uluslararası kariyer sahibi eğitmenlerin tüm banka çalışanlarına eğitimler vermeye devam edecek. Lha

07/04/2022 13:32
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TAGS: Limasol Bankası, Açık İletişim Atölyesi
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