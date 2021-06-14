Limasol Belediyesinin 19. yüzyıldaki tutanakları internete aktarılacak

Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaides, Pattichion Müzesi tarafından düzenlenen Uluslararası Arşivler Günü konferansında 1878 tarihli Limasol belediye meclisi tutanaklarının ilk kez halka açık erişim sağlanarak çevrimiçi olarak kullanılacağını duyurdu.

Konseyin tutanaklarının sanal ortama aktarılmış ciltleri, etaplar halinde internete yüklenerek, halkın kullanımına sunulacak.

Başkan Nicos Nicolaides, Limasol’un ilk belediye başkanı ve meclis başkanının Christodoulos Karydes olduğunu belirtererek, meclisin 1878 yılında kurulduğunu söyledi.

Belediye meclisi tutanakları, hem Limasol tarihi hem de genel olarak Kıbrıs tarihi için önemli bir birincil kaynak teşkil edecek.

Tutanaklar geçmişte Rumca, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi olarak üç dilde yazıldı. Sanal ortama aktarım işi Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (Tepak) ortaklığıyla yürütülüyor.

Tutanakların ilk cildinin özel bir baskısının hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağı ifade edildi.

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14/06/2021 12:57