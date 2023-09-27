Limasol bölgesinde yangın çıktı

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27/09/2023

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Limasol bölgesinde yangın çıktı

Limasol’a bağlı “Alassa” ve “Limnati”(Limnut) bölgeleri arasında dün yangın çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Alassa bölgesinde daha önce de yangın çıktığını anımsatırken dün öğleden sonra çıkan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcandığını yazdı.

Söndürme çalışmalarının tüm gece sürdüğü ve  çalışmalara tüm bölgelerdeki itfaiye ekiplerinin, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi, Avcılık Dairesi ve gönüllülerin katıldığı kaydedildi 

Gazete, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını ve  “Ay.Marinas” şapelinin de yangından korunduğunu yazdı.

27/09/2023 10:44
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TAGS: limasol, yangın
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