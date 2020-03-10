Limasol Devlet Hastanesi iki gün süreyle kapatıldı

Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nin ardından, Limasol Devlet Hastanesi de tüm randevularını ve ameliyatlarını iki gün süreyle erteleme kararı aldı.

Rum haber kaynaklarına göre hastanede şu anda üç şüpheli koronavirüs vakası bulunduğu ve bu vakalarla ilgili test sonuçlarının beklendiği, bu sebepten ötürü hastanenin iki gün süreyle randevu ve ameliyatlarını ertelediği açıklandı.

Bu arada, “Kıbrıs Üniversitesi”nin ardından, Lefkoşa’nın güneyinde faaliyet gösteren üç özel üniversite olan “Lefkoşa Üniversitesi”, “Fredrick Üniversitesi” ve “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi” de ortak açıklama yaparak, 11-15 Mart arasında kapalı olacaklarını duyurdu.

10/03/2020 22:42