Limasol direnişi ve bu direnişte şehit düşenler anılacak
08/02/2024
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında, 10-13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol'da verdiği direniş ve bu direnişte şehit düşenler, 13 Şubat Salı günü anılacak.
Girne Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre anma töreni, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı'nda saat 10.00’da yapılacak.
Anma töreninde protokol sırasına göre anıta çeleklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Tören, şiirlerin okunması ve konuşmalarla sona erecek.