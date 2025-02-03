Limasol Direnişi ve şehitleri 13 Şubat’ta anılacak

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03/02/2025

Limasol Direnişi ve şehitleri 13 Şubat’ta anılacak

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında, 10-13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol'da verilen direniş ve bu direnişte şehit düşenler, 13 Şubat Perşembe günü anılacak.

Girne Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre anma töreni, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı'nda saat 10.00’da yapılacak.

Anma töreninde protokol sırasına göre anıta çeleklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Tören, şiirlerin okunması ve konuşmalarla sona erecek.

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TAGS: Limasol Direnişi, şehit
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