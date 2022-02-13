Limasol Direnişi ve şehitleri için bugün Girne’de anma töreni düzenlenecek

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13/02/2022

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Limasol Direnişi ve şehitleri için bugün Girne’de anma töreni düzenlenecek

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler bugün törenle anılacak.

Girne’de yer alacak tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak.

İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

 

 

 

13/02/2022 10:02
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TAGS: Limasol Direnişi ve şehitleri için bugün Girne’de anma töreni düzenlenecek
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