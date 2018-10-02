Limasol GYO ile Creditwest Bank arasında yatırım finansman anlaşması imzalandı

Hamitköyde güzel şeyler oluyor’ sloganıyla 69 daireden oluşan ve lansmana özel fiyatlarla Ocak 2019 da teslim edilmesi planlanan City Park Home projesi, ev sahiplerine konforlu yaşam alanı sunmanın yanı sıra güvenlikli site, jeneratör, asansör, intercom hizmeti, depolama alanları, güneş kesici, peyzajlı büyük bahçe ve gömülü su depoları gibi avantajlara sahip.

Projeni yatırım finansman anlaşmasına Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Limasol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi Ltd Direktörü Av. Batuhan Halim imza koydu. İmza etkinliğine Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Hakan Eriş, Bireysel Pazarlama Yönetmeni Arife Karaçete ve Limasol GYO yetkilileri katıldı.

PROJELER PLANLANAN SÜREDE BİTİYOR, CREDITHOME ILE KREDI IMKANI SUNULUYOR

Creditwest Bank’ın bankacılık ve emlak sektöründe yeni başlattığı yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri projelerinin finansmanını banka garantisi altına alarak inşaatlarını planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Expat Mortgage adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev sahibi olma şansı sunuyor.

CİTY PARK HOMES ŞEHRİN HEM İÇİNDE, HEM DIŞINDA OLAN BİR PROJE

‘Hamitköyde güzel şeyler oluyor’ sloganıyla hayata geçen türk koçanlı City Park Homes projesi bulunduğu konum nedeni ile her yere 5 dakika uzaklık mesafesinde. Hem şehre yakın hem de şehrin yoğun nüfusundan uzakta sakin ve nezih bir bölgede konuşlandırılan proje 63, 80 ve 133m kare 1+1, 2+1, 3+1 ve 96 m kare 2+1 En-Suit daireler bulunan 3 blokta toplam 69 daireden oluşuyor.

City Park Homes, lansmana özel fiyatlarla Ocak 2019’da teslim edilmeye hazırlanıyor.