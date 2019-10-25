Limasol ilkokulu dünkü sağanak yağıştan sonra 'göle döndü'

Limasol'daki Ayios Antonis ilkokulu dünkü sağanak yağıştan sonra göle döndü.

Sınıfları basan su nedeniyle okul tatil edildi.

Limasol'da yaşayan vatandaşlar belediyeyi gerekli önlemleri zamanında almamakla suçlarken Limasol Belediye Başkanı Nicos Nicolaides, belediyenin çabalarını savundu.

Ekiplerin kanalizasyonları temizlemek için çok çalıştıklarını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak sorunları 'miras aldığını' ve Limassol'un sel önleyici projelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

25/10/2019 13:02