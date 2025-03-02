Limasol Karnavalı Coşkuyla Başladı!

Hava şartlarının elverişli olması ve yüksek enerjiyle kutlamalara akın eden binlerce kişi, Güney Kıbrıs’ın karnaval şehri Limasol’da büyük bir eğlenceye katıldı. Renkli kostümler, müzik ve dans eşliğinde gerçekleşen karnaval, yılın en büyük şenliklerinden biri olarak dikkat çekti.

Makariou Caddesi, rengarenk flamalar, kağıt savaşları ve coşkulu kalabalıkla adeta bir festival alanına dönüştü. Büyük karnaval geçidi, Agios Nikolaos kavşağından başlayarak Polemidia trafik ışıklarında sona erecek ve renk ile ritmin buluştuğu görsel bir şölene dönüşecek.

Geçit törenine, Limasol Belediye Filarmoni Orkestrası, Kıbrıs Kız İzcileri Amigo Kızları, geleneksel kantador grupları, Batukinio perküsyon ekibi ve Limasol Amigo Kızları katıldı. Toplamda 120 grup ve 35.000’den fazla kişinin yer aldığı etkinliğe, karnavalın sembolü olan "Kağıt Savaşları Kralı" öncülük etti.

Limasol Belediye Başkanı Yannis Armeftis, Limasol’un her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek, etkinliğin kente renk ve hareket kattığını ifade etti.