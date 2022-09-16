Limasol polisi “sert uyuşturucu çetesinin izinde”

Limasol polisi tasarruflarında bir miktar sert uyuşturucu bulduğu 5 Hintli'yi yakaladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Perşembe günü polisin denetimi sırasında araçlarında 33 gram eroin ve az miktarda metamfetamin türü uyuşturucu bulduğu 36 ve 21 yaşındaki iki Hintli'nin, ikamet adreslerinde yapılan aramada 12 gram eroin, 5 bin 590 Euro değerinde banknot ve 3 bin 510 Euro değerinde madeni para ele geçirildi. Evde ayrıca 22 ve 34 yaşlarında 3 Hintli daha bulan polis, sert uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin izinde olduğuna inanıyor.

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16/09/2022 10:10