Limasol Sigorta Race Fest yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) Limasol Sigorta sponsorluğunda organize ettiği yarış festivali, “Limasol Sigorta Race Fest”, geçtiğimiz Cumartesi günü (6 Kasım 2021 Cumartesi) Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, farklı bir organizasyonla 2021 sezonu etkinliklerini tamamladı. Sezon içerisinde gerçekleştirdikleri birbirinden güzel ve yoğun ilgi gören 3 Drag yarışının ardından; ödüllü sergi, pist yarışı ve 200 metre Drag yarışının olduğu yarış festivali, “Limasol Sigorta Race Fest” etkinliğini geçtiğimiz Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdiler.

Ödüllü sergide 310 araç sergilendi

Cumartesi günü öğleden sonra kapıların açılmasıyla birbirinden güzel ve şık araçların sergisi başladı. Spor araçlar, özel araçlar, klasik araçlar ve arazi araçları gibi birçok çeşit 300’ün üzerinde aracın sergilendiği etkinlikte sergiye katılanlar arasında yarışma da yapıldı. Capital Radio En İyi Ses Sistemi ödülü Baki Taş’ın olurken, En İyi Makine ödülü, BMW E30 aracıyla Hüseyin Akdoğdu’nun ve En İyi Body kit ödülü, Mitsubishi L200 ile İbrahim Erülkü’nün oldu.

22 araç 1/8 mil Drag yarışında boy gösterdi

Bu sezonun en popüler yarışlarından olan Drag yarışlarının kısa versiyonu da Limasol Sigorta Race Fest kapsamında yapıldı. 1/8 mil, yaklaşık 201 metrelik Drag yarışına 22 pilot katıldı. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği Drag yarışı sonunda ilk 3 dışında 2 de özel ödül verildi. Bu sezon ilk kez Tırmanma ve Drag yarışlarında boy göstermeye başlayan Berk Balkanlar, 8.227 saniyelik derecesiyle Drag yarışının en hızlısı oldu. İkinci Süleyman Yaşlıhan olurken, üçüncü Yakup Şah oldu. Süleyman Yaşlıhan ayrıca “En İyi 60ft.” Ödülünün, Yakup Şah ise “En İyi Reaksiyon” ödülünün sahibi oldular.

İlk kez yapılan Time Attack ilgi çekti

Cemsa Sporting Center pistinde hazırlanan parkurda ikişer tur atarak zamana karşı yarışın yapıldığı “Time Attack” yarışı ise dikkat çekti. Ülkemizde daha önce ralli organizasyonlarında özel seyirci etabı olarak ve klasik otomobil slalom yarışlarında benzeri yapılan yarış ilk kez tüm araçlara açık olarak “Time Attack” şeklinde yapıldı. Binin üzerinde seyircinin takip ettiği organizasyon sonunda Genel Klasman, 4 Çeker, Ön Çeker ve Arka Çeker klasmanlarında ilk üçe girenlere ödülleri verildi. Toplamda 66 yarışçının mücadele ettiği yarışta Cenk Toksoy 1 dakika 59.695 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Toksoy ayrıca 4 çeker sınıfında da birinci oldu. Genel Klasman ikincisi ve arka çeker sınıfı birincisi 2 dakika 01,063 saniyelik derecesiyle İbrahim Yücebaş olurken, ön çeker birincisi olan Kemal Topcuoğlu 2 dakika 02,960 saniyelik derecesiyle genel klasmanda da üçüncü olmayı başardı.

Time Attack Dereceler:

Genel Klasman

1.Cenk Toksoy (65) 4WD - 1:59,695

2.İbrahim Yücebaş (20) RWD - 2:01,063

3.Kemal Topcuoğlu (9) FWD - 2:02,960

Arka Çeker Klasmanı (RWD)

1.İbrahim Yücebaş (20) RWD - 2:01,063

2.Mustafa Beyaz (8) RWD - 2:05,864

3.Aykut Sokollu (33) RWD - 2:06,323

Ön çeker klasmanı (FWD)

1.Kemal Topcuoğlu (9) FWD - 2:02,960

2.Yaşar Fevzioğlu (32) FWD - 2:07,591

3.Niyazi Yorgancıoğlu (2) FWD - 2:11,724

4 Çeker Klasmanı (4WD)

1.Cenk Toksoy (65) 4WD - 1:59,695

2.Gölgem Paşa (38) 4WD - 2:09,253

3.İzer Özvurulmuş (37) 2:12,164

1/8 Mil Drag Yarışı Dereceler (201 Metre)

1.Berk Balkanlar (10) Mitsubishi Lancer Evo - 8,227sn.

2.Süleyman Yaşlıhan (21) Subaru Impreza - 8,442sn.

3.Yakup Şah (7) 8,927sn.

En iyi 60ft.

Süleyman Yaşlıhan (21) Subaru Impreza

En iyi reaksiyon

Yakup Şah 0,009

Auto Show

En İyi Ses Sistemi Capital Radio Özel Ödülü

Baki Taş - Kickstar Sound

En İyi Body kit

İbrahim Erülkü - Mitsubishi L200

En İyi Makine

Hüseyin Akdoğdu – BMW E30

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08/11/2021 12:36