Limasol Sigorta’dan  Acil Sağlık Paketi Kazanan Talihli Belirlendi

Limasol Sigorta’nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel başlattığı yeni kampanyasında, Limasol Sigorta sosyal medya hesabından ‘LİMASOL SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI’ görseline en sevdiği 3 kişiyi etiketleyip, ilgili görseli beğenip; sayfasında paylaşan talihli, yapılan çekiliş sonucunda belirlendi. ‘Her Şeyin Başı SAĞLIK; SEVGİ En Büyük İlaç’ sloganı ile başlatılan kampanyada sigortanın yeni ürünü olan Acil Sağlık Sigortası’nı kazanan talihli Füzen Dinçeller olarak açıklandı.

Kazanan talihli hediyesini Limasol Türk Kooperatif Bankası Kültür Salonu’nda düzenlenen törenle aldı. Törene banka ve sigortanın üst düzey yetkilileri ve müdürleri katılım gösterdi.

Düzenlenen törende konuşan Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler; “21 yılı aşkın süredir müşterilerine en iyi hizmeti sunmak gayesiyle çalışan Limasol Sigorta’nın Sağlık Sigortası ile hizmetlerine bir yenisini daha katmanın haklı gururunu paylaşıyoruz” dedi. Acil Sağlık Sigortası kampanyasına katılarak çekilişe katılan ve hediye kazanan talihli Füzen Dinçeller’e poliçesini takdim eden Kemaler, Füzen Dinçeller’e Limasol Sigorta Acil Sağlık Paketi güvencesi ile sağlık dolu günler diledi.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker de Acil Sağlık Sigorta paketinin detaylarını aktararak, “talihlimize bu hediyeyi takdim ederken, ayni zamanda da kullanmasını gerektirmeyecek sağlıklı günler dileriz’’ dedi.

Limasol Sigorta Acil Sağlık Paketi Kazanan talihli isim Füzen Dinçeller ise teşekkürlerini sundu.

Poliçe takdimi hatıra fotoğraf çekimi ile noktalandı.