Limasol yüksek katlı binaları ile dikkat çekiyor

Afrodit’in adasında yüksek binaların inşasının, Limasol ve Güney Kıbrıs ekonomisine pozitif katkı sağladığı belirtildi

dom.com.cy adlı emlak piyasasının öne çıkan internet sitesi, ekonomik kalkınma, gelişmiş kentsel altyapı, çevresel hususlar ve sosyal etki dahil olmak üzere gökdelen inşaatının temel yönlerini ve faydalarını kaleme aldı

Kıbrıs'ın en büyük liman şehri Limasol'da gökdelenlerin inşasının, yaklaşık on yıldır dünyanın en popüler yatırımı olduğuna dikkat çekilen yazıda, gökdelene dayalı yaşam stilinin geliştiğini aktarıyor.

Limasol’daki yüksek mimari yatırımların, Akdeniz Adasının imajını değiştirdiğine işaret edilirken, temel olarak ekonomik gelişmeye katkısı olduğu vurgulanıyor

Gayrimenkul piyasası uzmanları, Kıbrıs'ta gökdelenlerin inşasının şehirlerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunduğunu iddia ediyor.

Çünkü, uluslararası şirketler, işinsanları ve yatırımcılar, mimarisi ile fark yaratan yüksek mimari yapılara büyük ilgi gösteriyor, bu da hazineye ve vergi gelirlerinde büyük bir artışa yol açıyor

En iyi örnek olarak da, Akdeniz estetiği ile birlikte yerel bir yaşam tarzının tüm avantajlarını bünyesinde barındıran kıyı konut kompleksi Del Mar Limassol gösteriliyor

Gökdelenlerin, kentsel altyapının iyileştirilmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor, tasarım ve inşasıyla modern gökdelenlerin, yüksek çevre standartlarını dikkate aldığı, ekolojik ayak izini azalttığı, daha sürdürülebilir bir kentsel çevreye katkıda bulunduğu ifade ediliyor

Ayrıca, dikey gelişmenin arazi kullanımını azalttığı, şehir çevresindeki doğal alanların korunmasına yardımcı olduğu da aktarılıyor