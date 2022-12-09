Limasol'a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası

 Limasol’a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası atıldığı belirtildi.

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09/12/2022

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Limasol'a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası

 Limasol’a bağlı Pirgos köy muhtarlığına el bombası atıldığı belirtildi.

Politis gazetesi bilinmeyen kişi veya kişilerin, Pirgos muhtarlığına dün sabaha yakın el bombası atarak “mesaj” göndermek istediğini yazdı.

Bombanın patlaması sonucu binanın girişinde maddi hasarın meydana geldiğini yazan gazete bombanın savunma tipi el bombası olduğunun da tespit edildiğini belirtti.

Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlattı.

09/12/2022 11:22
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TAGS: Limasol, Pirgos köy, muhtar, el bombası
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