Limasol’da 10 Kilo Hintkeneviri ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Rum Narkotik Şube polislerinin, Limasol’da kontrol için durduğu bir araç ve araç sürücüsünün evinde yaptığı aramada toplam 10 kilo hintkeneviri, gümrüksüz sigara, tütün ve yüklü miktarda para tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin, olayla ilgili olarak 29 yaşındaki araç sürücüsü ile 41 yaşındaki üvey babasını tutukladığını yazdı.

Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi, dün, 2 tutuklu hakkında 8’er gün tutukluluk emri verdi.

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21/05/2021 11:06