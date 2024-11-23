Limasol’da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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23/11/2024

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Limasol’da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

: Rum Polisi Narkotik Şube ekipleri dün Limasol’da düzenlediği operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, bir otelin park yerinde büyük miktarda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin takibe aldığı biri kadın, ikisi erkek 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Haberde, ele geçirilen uyuşturucunun 5 kilosunun hintkeneviri, 5 kilosunun da kokain olduğu ifade edildi. Soruşturma sürüyor.

23/11/2024 14:31
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TAGS: Limasol, uyuşturucu
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