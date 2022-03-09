Limasol'da 132 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Rum polisinin, Limasol (yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi.

Konteynerin 3 Mart’ta limana giden bir gemiden indirildiğini ve konteynerde 915 torba hayvan yemi bulunduğundan söz edildiğini bildiren haber kaynakları, 8 Mart’ta mahkeme emriyle konteynerde yapılan aramada, içinde çok sayıda yem torbası olan 24 palet yanı sıra, 2 palette ise yem torbalarının içine gizlenmiş hava geçirmez poşetlerde 132 kilo Hint keneviri tespit edildiğini bildirdi.

Haberde uyuşturucu maddeye kanıt olarak el konduğunu belirtilirken, 38 yaşındaki bir şahsın ise olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

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09/03/2022 09:29