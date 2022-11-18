Limasol’da 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Limasol bölgesinde 20 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 2 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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18/11/2022

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Limasol’da 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Limasol bölgesinde 20 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 2 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisinin Limasol bölgesinde Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği yol kontrollerinde 20 yaşındaki bir sürücüyü durdurduğu, önce duran sürücünün polislerin kendisine yaklaşmasıyla aracını çalıştırarak kaçmaya başladığını aktardı.

Gazete, Polislerle kovalamaca yaşayan ve aşırı hız sebebiyle bir duvara çarparak duran sürücünün aracında bir buçuk kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini, ayrıca söz konusu şahsın araçla kaçarken camdan attığı bir diğer pakette de yaklaşık yarım kilo hintkeneviri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Evinde yapılan aramada ise 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

18/11/2022 12:13
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TAGS: Limasol’da, kokain, hintkeneviri
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