Limasol’da 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

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03/12/2021

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Limasol’da 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Şube Polislerinin, geçtiğimiz gün kontrol için durduğu bir araç içerisinden dışarıya atılan çantada 3 buçuk kilo hintkeneviri tespit ettiği  belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Limasol’a bağlı “Polemidya” (Binatlı) bölgesinde şüpheli dolaşan bir araç tespit ettiğini, aracı durdurmak istemesi üzerine de olaylı bir kovalamacanın yaşandığını yazdı.

Kovalamacanın ardından aracı kullanan 37 yaşındaki kişinin, polis aracına çarptıktan sonra araçta bulunan çantayı dışarıya attığını ve olay yerinden yaya olarak kaçtığını yazan gazete  37 yaşındaki kişinin daha sonra yakalandığı araç içerisinde bulunan 41 yaşındaki kişinin ise arandığını belirtti. Habere göre polis, çantanın içerisinde 3.5 kilo hintkeneviri tespit etti.  

 

03/12/2021 13:51
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