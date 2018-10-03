Limasol'da 5 bin Euro'luk soygun

Limasol’daki bir bankaya girmeye hazırlandığı esnada, bir fast-food zinciri çalışanının, içerisinde nakit olarak 5 bin 500 Euro’nun bulunduğu çantasının çalındığı belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin verdiği bilgilere dayanarak söz konusu memurun, Limasol’daki Makarios Caddesi’ndeki banka şubesine, dün sabah, girmeye hazırlandığı esnada, elinde bulunan çantasının, bilinmeyen bir kişi tarafından çalındığını yazdı.

Habere göre hırsızın belirlenmesi için çalışmalar başlatılırken çalınan paranın, 28 Eylül-1 Ekim arasındaki tahsilatı teşkil ettiği belirtildi.