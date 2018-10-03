HABER KIBRIS

Limasol'da 5 bin Euro'luk soygun

ads
03/10/2018

Limasol'da 5 bin Euro'luk soygun

Limasol’daki bir bankaya girmeye hazırlandığı esnada, bir fast-food zinciri çalışanının, içerisinde nakit olarak 5 bin 500 Euro’nun bulunduğu çantasının çalındığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, polisin verdiği bilgilere dayanarak söz konusu memurun, Limasol’daki Makarios Caddesi’ndeki banka şubesine, dün sabah,  girmeye hazırlandığı esnada, elinde bulunan  çantasının, bilinmeyen bir kişi tarafından çalındığını yazdı. 
Habere göre hırsızın belirlenmesi için çalışmalar başlatılırken çalınan paranın, 28 Eylül-1 Ekim arasındaki tahsilatı teşkil ettiği belirtildi. 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: limasol, soygun
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems