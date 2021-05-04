Limasol'da aşı kuyruğu

KKTC'de yaşanan PCR ve aşı kuyruğu manzaralarının benzeri bugün Güney Kıbrıs'ta yaşandı.

Aşı olmaya gelenler, sosyal mesafe kurallarına uymadı ve birbirine yakın bir şekilde sırasının gelmesini bekledi.

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün erken saatlerde Limasol'daki Spyros Kyprianou aşılama merkezindeki aşırı kalabalık ve gecikmelerin aşı nakliyesi sorunlarından kaynaklandığını açıkladı.

Aşılama işlemleri sabah 08:00 yerine yaklaşık bir saat sonra başlayınca randevusunun gelmesini bekleyenler kalabalık oluşturdu.

Bakanlık sözcüsü Margarita Kyriacou'ya göre gecikme, aşıların merkez içindeki ulaşım zorluklarından kaynaklandı.

Yetkili, çok sayıda insanın merkeze sabah 07.30 gibi erken bir zamanda geldiğini ve Spyros Kyprianou atletizm merkezinin giriş noktalarını engellediğini söyledi.

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04/05/2021 14:57