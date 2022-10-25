Limasol’da Asya Kaplan Sivrisineği görüldü

Limasol’da tehlikeli bir tür olan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) görüldüğü bildirildi.

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25/10/2022

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Limasol’da Asya Kaplan Sivrisineği görüldü

Limasol’da tehlikeli bir tür olan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) görüldüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, sinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve Teknoloji Üniversitesi’nden yetkililerin dün toplantı yaptıklarını yazdı.

Gazete, ülkede sineklerle yayılabilecek bulaşıcı hastalık bulunmadığını ve endişeye gerek olmadığını kaydederek, vatandaşlara SMS’ler ve diğer yollarla bilgilendirme yapılacağını; ayrıca bu türde sivrisineklerin görüldüğü binaların, sivrisinekle mücadele ekipleri tarafından kontrol edileceğini belirtti.

25/10/2022 11:04
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TAGS: limasol, sivri sinek, güney kıbrıs,
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