Limasol’da bir evde 2 kilodan fazla uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildi

Limasol’a bağlı “İpsona” bölgesinde ikamet eden bir çiftin evinde, bir miktar uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği haber verildi.

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01/09/2022

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Limasol’da bir evde 2 kilodan fazla uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildi

Limasol’a bağlı “İpsona” bölgesinde ikamet eden bir çiftin evinde, bir miktar uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği haber verildi.

Rum polisinin, 33 yaşındaki bir erkek ile 29 yaşındaki nişanlısının uyuşturucu ticari yaptıklarına dair bir ihbar üzerine, söz konusu kişilerin evinde arama yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, yapılan arama sonucunda evde 2 kilo 188 gram Hint keneviri, bir buçuk gram kokain, 35 gram kenevir reçinesi, iki tartı aynı zamanda 40 adet 9 mm’lik tabanca mermisi ele geçirdiğini kaydetti.

Gazete söz konusu kişilerin tutuklandığını ve sekiz gün gözaltında kalacaklarını ekledi.

01/09/2022 11:35
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TAGS: Limasol, uyuşturucu, mermi
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