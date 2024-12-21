Limasol’da bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiası araştırılıyor

Limasol’daki bir hastanede görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (jinekolog) aleyhinde, hastasına cinsel tacizde bulunduğuna dair iddianın araştırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 43 yaşındaki bir kadının polise verdiği ifadede, birkaç gün önce söz konusu jinekologda muayene olduğunu ve muayenenin bitmesinin ardından, doktorun kendisini öpmeye ve sıkı bir şekilde sarılmaya çalıştığını söylediğini yazdı.

Jinekoloğun karakola çağrılarak ifadesinin alındığını ve aleyhinde dava okunmasının ardından serbest bırakıldığını belirten gazete, iddianın araştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak başka bir doktor aleyhinde de benzer bir iddia olduğunu ve bu vakada da, anestezi uzmanının hastaya cinsel tacizde bulunduğunu yazdı.

Haberde, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü; ancak olayların gerek toplumda gerekse tıp dünyasında infiale yol açtığı ifade edildi.

Gazete, bir başka haberinde de Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 2022 yılında 23 yaşındaki müşterisine tecavüz eden 52 yaşındaki taksiciye 10 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.