Limasol’da bir kişi yangında hayatını kaybetti

 Limasol’da dün bir evde çıkan yangında 33 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

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24/02/2025

Limasol’da bir kişi yangında hayatını kaybetti

 Limasol’da dün bir evde çıkan yangında 33 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da dün bir evde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonucu 33 yaşındaki Menelaos Hristodulidis’in hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiyenin müdahale ettiğini ancak can kaybının önlenemediğini belirterek, polisin soruşturmasının sürdüğünü aktardı.

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TAGS: haber, kıbrıs, yangın
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