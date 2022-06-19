Limasol’da bir kişide silah, fişek, uyuşturucu madde, çalıntı eşya ve sahte para bulundu

ads ads ads
19/06/2022

ads
ads
Limasol’da bir kişide silah, fişek, uyuşturucu madde, çalıntı eşya ve sahte para bulundu

Rum polisinin Limasol’da, tasarrufunda ateşli silah, fişek, uyuşturucu madde, çalıntı eşya ve sahte banknot tespit ettiği 39 yaşındaki bir şahsı tutukladığı haber verildi.

Söz konusu şahsın evinde mahkeme emriyle yapılan aramada, 7 gram Hint keneviri, 27 gram metamfitamin, 3 projeksiyon cihazı, sahte 20 Euro’luk banknot, ateşli silah ve 9 dolu fişek tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, söz konusu şahsın polis tarafından tutuklandığını ve gözaltına alındığını ekledi.

19/06/2022 11:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.