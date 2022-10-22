Limasol’da bir şirketin 60 bin Euro değerinde kripto parası çalındı￼

Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin elektronik cüzdanına erişim sağlayan kişiler 60 bin Euro değerinde kripto para çaldı.

Alithia’nın haberine göre yurtdışındaki bir bilgisayar aracılığıyla 12 Ekim’de şirketin elektronik cüzdanına erişim sağlayan kişiler 60 bin Euro değerindeki kripto parayı internet üzerinden iki işlem yaparak kendi elektronik hesaplarına aktardı. Şikayet üzerine Rum polisi mali suçlar şubesi araştırma başlattı.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2022 13:09