Limasol’da bir şirketin 60 bin Euro değerinde kripto parası çalındı￼

ads ads ads ads
22/10/2022

ads
Limasol’da bir şirketin 60 bin Euro değerinde kripto parası çalındı￼

Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin elektronik cüzdanına erişim sağlayan kişiler 60 bin Euro değerinde kripto para çaldı.

Alithia’nın haberine göre yurtdışındaki bir bilgisayar aracılığıyla 12 Ekim’de şirketin elektronik cüzdanına erişim sağlayan kişiler 60 bin Euro değerindeki kripto parayı internet üzerinden iki işlem yaparak kendi elektronik hesaplarına aktardı. Şikayet üzerine Rum polisi mali suçlar şubesi araştırma başlattı.

22/10/2022 13:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kripto para, Limasol, rum basını
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.