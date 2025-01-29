Limasol’da büfe soygunu
Limasol’da 44 yaşındaki bir şahsa ait büfe dün sabaha karşı, kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu.
YAYIN TARİHİ:
29/01/2025
Limasol’da 44 yaşındaki bir şahsa ait büfe dün sabaha karşı, kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu.
Alithia gazetesi, maskeli şahısların sabaha karşı saat 03.00 sularında büfeye girerek kasada bulunan tüm parayı aldıklarını ve koşarak uzaklaştıklarını yazdı.
Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.
YAYIN TARİHİ: