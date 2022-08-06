Limasol’da büyük yangın

Limasol’da bugün, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan “Kuris Barajı” bölgesinde saat 14.00 sularında yangın çıktı.

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06/08/2022

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Limasol’da büyük yangın

Limasol’da bugün, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan “Kuris Barajı” bölgesinde saat 14.00 sularında yangın çıktı.

Rum haber kaynakları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıkan yangını söndürmek için Limasol, Lefkoşa, Baf İtfaiyeleri, “Felaketle Mücadele Özel Birimi” (EMAK) ve Orman Dairesi’ne ait itfaiye araçları ile ekskavatör ve tankerlerin kullanıldığını duyurdu.

“İKAROS” planının da devreye sokulduğu yangında, söndürme çalışmalarına 8 hava aracının yanı sıra İngiliz Üsleri ile polise ait birer helikopter katılıyor.

Yangın nedeniyle “Ay.Theraponda-Lofos-İpsona” yolu da çift yönlü trafiğe kapatıldı ve bu yolu kullanacak olan sürücülere, dikkatli olmaları ve polisin talimatlarına uymaları konusunda uyarı yapıldı.

06/08/2022 17:48
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TAGS: limasol, yangın
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