Limasol’da Cinayet: 62 Yaşındaki Adam Bıçaklanarak Öldürüldü, Eşi Tutuklandı

Limasol’da dün akşam işlenen cinayette, 62 yaşındaki Ukrayna asıllı  Vitaly Shostak isimli erkek şahsın  bıçaklanma sonucu öldüğü belirtildi.

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28/12/2024

Limasol’da Cinayet: 62 Yaşındaki Adam Bıçaklanarak Öldürüldü, Eşi Tutuklandı

Limasol’da dün akşam işlenen cinayette, 62 yaşındaki Ukrayna asıllı  Vitaly Shostak isimli erkek şahsın  bıçaklanma sonucu öldüğü belirtildi.

Rum haber kaynakları 62 yaşındaki şahsın, katil zanlısı olarak 63 yaşındaki eşinin  tutuklandığını da yazdı.

“Sigmalive” internet sayfasındaki habere göre polisin, dün akşam 21.40 sıralarında Limasol’daki bir apartman dairesinde, bir kişinin yaralandığına dair ihbar alması üzerine olay yerine gittiği ve apartman dairesinde keskin bir cisimle göğsünden yaralanan ve hayat belirtisi bulunmayan bahse konu şahsı tespit ettiği belirtildi.

Polisin yapılan araştırmalar neticesinde de 63 yaşındaki eşini bugün sabaha karşı tutukladığı belirtilirken, 63 yaşındaki kadının suçlamaları reddettiği ancak öncesinde kocasıyla kavga ettiğini ve alkol aldığını da kabul ettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları ise apartman dairesinden kavga seslerinin duyulduğuna dair ifade  verdi.  

Limasol Mahkemesi, kadın hakkında sekiz gün tutukluluk emri verdi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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