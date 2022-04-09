Limasol’da 13 yaşındaki kız çocuğu, Crystal Ice ve eroin kullandı

ads ads ads ads
09/04/2022

ads
ads
ads
Limasol’da 13 yaşındaki kız çocuğu, Crystal Ice ve eroin kullandı

Limasol’da 13 yaşındaki kız çocuğunun, Crystal Ice kullandıktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından, eroin de kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre küçük kızın ve 15 yaşındaki ablasının polise verdikleri ifadede 22 yaşındaki bir kişinin kendilerine metamfetamin, Crystal Ice türü uyuşturucu sattığını, başka bir kişinin verdiği eroini de kullandığını itiraf etti. Polis, ifadelere dayanarak 22 yaşındaki Hindu satıcıyı yakaladı ve hakkında 7 gün tutukluluk emri aldı.

09/04/2022 14:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.